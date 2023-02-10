Воздушные силы показали, как горят сбитые "Шахеды"
Пятница, 10 февраля 2023, 06:47
Воздушное командование "Восток" обнародовало видео с уничтоженными ночью 10 февраля беспилотниками "Шахеды".
Источник: ВК "Восток" в Facebook
Детали: Сообщается, что ночь в Днепре была очень шумной, однако благодаря работе ПВО в город "ничего не прилетело".
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Воздушные силы также опубликовали видео с горящими "Шахедами", которые удалось сбить в полночь.
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Что этому предшествовало:
- Ночью 10 февраля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.
- В Харькове прозвучало около 10 взрывов, а в Запорожье в течение часа было 17 "прилетов".