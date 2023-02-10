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Воздушные силы показали, как горят сбитые "Шахеды"

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 07:47
Скиншот из видео

Воздушное командование "Восток" обнародовало видео с уничтоженными ночью 10 февраля беспилотниками "Шахеды".

Источник: ВК "Восток" в Facebook

Детали: Сообщается, что ночь в Днепре была очень шумной, однако благодаря работе ПВО в город "ничего не прилетело".

Воздушные силы также опубликовали видео с горящими "Шахедами", которые удалось сбить в полночь.

Что этому предшествовало:

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУПВО
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