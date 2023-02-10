Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушники уничтожили 5 "Калибров" и 5 "Шахедов", но летят новые ракеты

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 08:27
Воздушники уничтожили 5 Калибров и 5 Шахедов, но летят новые ракеты
Иллюстрация Воздушных сил ВСУ из Telegram

Воздушные силы ВСУ уничтожили 5 ракет "Калибр" и 5 дронов-камикадзе "Шахед", которыми Россия атаковала Украину 10 февраля. Утром оккупант совершил новые пуски ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "10 февраля противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131"".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в общем россияне применили против Украины 7 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.

Также захватчики нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского города Белгород и временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областях россияне запустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300. Воздушные силы отмечают, что эти ракеты невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Около 8:30 10 февраля Россия осуществила новые пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
  • ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".

Темы: УкраинаРосcиявойнаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
В Украину вернули тела еще 84 павших защитников
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: