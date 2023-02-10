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Воздушники уничтожили 5 "Калибров" и 5 "Шахедов", но летят новые ракеты

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 09:27
Иллюстрация Воздушных сил ВСУ из Telegram

Воздушные силы ВСУ уничтожили 5 ракет "Калибр" и 5 дронов-камикадзе "Шахед", которыми Россия атаковала Украину 10 февраля. Утром оккупант совершил новые пуски ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "10 февраля противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131"".

Детали: Сообщается, что в общем россияне применили против Украины 7 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.

Также захватчики нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского города Белгород и временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областях россияне запустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300. Воздушные силы отмечают, что эти ракеты невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Около 8:30 10 февраля Россия осуществила новые пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
  • ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".

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Темы: УкраинаРосcиявойнаПВО
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