Воздушники уничтожили 5 "Калибров" и 5 "Шахедов", но летят новые ракеты

Воздушные силы ВСУ уничтожили 5 ракет "Калибр" и 5 дронов-камикадзе "Шахед", которыми Россия атаковала Украину 10 февраля. Утром оккупант совершил новые пуски ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "10 февраля противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131"".

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Детали: Сообщается, что в общем россияне применили против Украины 7 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.

Также захватчики нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского города Белгород и временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областях россияне запустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300. Воздушные силы отмечают, что эти ракеты невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

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Около 8:30 10 февраля Россия осуществила новые пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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