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До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 лютого 2023, 09:31
До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна
Володимир Путін, фото: Getty Images

У Москві в Лужниках готується масштабний мітинг-концерт до начебто "Дня захисника" за участю президента країни-агресора Володимира Путіна, захід має відбутись 22 лютого, тоді як початок повномасштабного вторгнення стався 24 лютого.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на свої джерела

Дослівно: "Мітинг-концерт відбудеться в Лужниках, участь у ньому візьмуть до 200 тис. осіб".

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Деталі: Планується, що перед учасниками виступить президент країни-агресора Володимир Путін.

Крім основної сцени біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також для виставки техніки російської армії.

Для самого концерту встановлять відразу кілька сцен. Участь у мітингу візьмуть так звані "активісти молодіжних і патріотичних організацій".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Останній раз Путін виступав в Лужниках у березні 2022 року. Тоді  мітинг-концерті  присвятили черговій річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.
  • 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.  "Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого… Ми не недооцінюємо нашого ворога", - сказав він.

Теми: ПутінРосіявійна
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