До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

У Москві в Лужниках готується масштабний мітинг-концерт до начебто "Дня захисника" за участю президента країни-агресора Володимира Путіна, захід має відбутись 22 лютого, тоді як початок повномасштабного вторгнення стався 24 лютого.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на свої джерела

Дослівно: "Мітинг-концерт відбудеться в Лужниках, участь у ньому візьмуть до 200 тис. осіб".

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Деталі: Планується, що перед учасниками виступить президент країни-агресора Володимир Путін.

Крім основної сцени біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також для виставки техніки російської армії.

Для самого концерту встановлять відразу кілька сцен. Участь у мітингу візьмуть так звані "активісти молодіжних і патріотичних організацій".

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