До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна
У Москві в Лужниках готується масштабний мітинг-концерт до начебто "Дня захисника" за участю президента країни-агресора Володимира Путіна, захід має відбутись 22 лютого, тоді як початок повномасштабного вторгнення стався 24 лютого.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на свої джерела
Дослівно: "Мітинг-концерт відбудеться в Лужниках, участь у ньому візьмуть до 200 тис. осіб".
Деталі: Планується, що перед учасниками виступить президент країни-агресора Володимир Путін.
Крім основної сцени біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також для виставки техніки російської армії.
Для самого концерту встановлять відразу кілька сцен. Участь у мітингу візьмуть так звані "активісти молодіжних і патріотичних організацій".
Що було раніше:
- Останній раз Путін виступав в Лужниках у березні 2022 року. Тоді мітинг-концерті присвятили черговій річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.
- 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні. "Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого… Ми не недооцінюємо нашого ворога", - сказав він.