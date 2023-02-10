К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина
В Москве в Лужниках готовится масштабный митинг-концерт к якобы "Дню защитника" с участием президента страны-агрессора Владимира Путина, мероприятие должно состояться 22 февраля, тогда как начало полномасштабного вторжения произошло 24 февраля.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники
Дословно: "Митинг-концерт состоится в Лужниках, участие в нем примут до 200 тыс. человек".
Детали: Планируется, что перед участниками выступит президент страны-агрессора Владимир Путин.
Кроме основной сцены возле стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской армии.
Для самого концерта установят сразу несколько сцен. Участие в митинге примут так называемые "активисты молодежных и патриотических организаций".
Что предшествовало:
- Последний раз Путин выступал в Лужниках в марте 2022 года. Тогда митинг-концерте посвятили очередной годовщине незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.
- 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, поскольку ожидает наступления российской армии на востоке или на юге. "Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они (россияне, – ред.) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", - сказал он.