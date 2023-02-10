Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина

Станислав ПогориловПятница, 10 февраля 2023, 09:31
К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина
Владимир Путин, фото: Getty Images

В Москве в Лужниках готовится масштабный митинг-концерт к якобы "Дню защитника" с участием президента страны-агрессора Владимира Путина, мероприятие должно состояться 22 февраля, тогда как начало полномасштабного вторжения произошло 24 февраля.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники

Дословно: "Митинг-концерт состоится в Лужниках, участие в нем примут до 200 тыс. человек".

Реклама:

Детали: Планируется, что перед участниками выступит президент страны-агрессора Владимир Путин.

Кроме основной сцены возле стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской армии.

Для самого концерта установят сразу несколько сцен. Участие в митинге примут так называемые "активисты молодежных и патриотических организаций".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало

  • Последний раз Путин выступал в Лужниках в марте 2022 года. Тогда митинг-концерте посвятили очередной годовщине незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.
  • 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, поскольку ожидает наступления российской армии на востоке или на юге. "Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они  (россияне, – ред.) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", - сказал он.

Темы: ПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: