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К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина

Станислав ПогориловПятница, 10 февраля 2023, 10:31
Владимир Путин, фото: Getty Images

В Москве в Лужниках готовится масштабный митинг-концерт к якобы "Дню защитника" с участием президента страны-агрессора Владимира Путина, мероприятие должно состояться 22 февраля, тогда как начало полномасштабного вторжения произошло 24 февраля.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники

Дословно: "Митинг-концерт состоится в Лужниках, участие в нем примут до 200 тыс. человек".

Детали: Планируется, что перед участниками выступит президент страны-агрессора Владимир Путин.

Кроме основной сцены возле стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской армии.

Для самого концерта установят сразу несколько сцен. Участие в митинге примут так называемые "активисты молодежных и патриотических организаций".

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Последний раз Путин выступал в Лужниках в марте 2022 года. Тогда митинг-концерте посвятили очередной годовщине незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.
  • 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, поскольку ожидает наступления российской армии на востоке или на юге. "Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они  (россияне, – ред.) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", - сказал он.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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