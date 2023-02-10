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Київ подав звернення до Мінкульту щодо ексгумації і перенесення тіла Ватутіна – депутат Київради

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 12:56
Демонтований пам'ятник. Фото КМДА

Київська міська влада звернулася до Міністерства культури з поданням щодо ексгумації та перенесення тіла радянського генерала Миколи Ватутіна, який похований в урядовому кварталі столиці і пам’ятник якому, споруджений над могилою, демонтували 9 лютого.  

Джерело: депутат Київської міської ради Володимир Прокопів у коментарі "Українській правді", голова Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у Facebook

Виправлено: Раніше в новині помилково було вказано, що Прокопів секретар Київради. Прокопів обіймав цю посаду з 2015 по 2020 рік. Нині Київраду очолює Володимир Бондаренко.

Пряма мова Прокопіва: "Напрацювання щодо ексгумації і перепоховання тіла є, але рішення ще немає. Ми вже зробили подання на Мінкульт. Далі Мінкульт має зробити подання на Кабмін, бо то є пам’ятка загальнонаціонального значення. І Кабмін має винести рішення".  

Деталі: Прокопів уточнив, що подання вносив профільний Департамент культурної спадщини КМДА. За його словами, такі документи повинні розглядатися до 30 днів.

За словами Прокопіва, дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання. Але роботи, за словами депутата Київради, може виконати місцева влада.

Він уточнив, зазвичай процедура перепоховання забирає 1 день.

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Водночас голова Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко повідомив, що вранці 10 лютого комунальники демонтували також часину постаменту, на якій був напис "Микола Ватутін". 

 
Фото з  Facebook тимура ТкаченкА

Він зазначив, що "було трохи складніше з цим елементом, оскільки він виявився вагою в 24 тонни". 

 
Фото з  Facebook тимура ТкаченкА

Але станом 12:00 10 лютого ці роботи завершили.

Для довідки: Пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича.  

Монумент згідно з наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 2010 року має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Передісторія:

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Теми: Київдекомунізація
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