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Киев подал обращение в Минкульт относительно эксгумации и переноса тела Ватутина – депутат Киевсовета

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 11:56
Киев подал обращение в Минкульт относительно эксгумации и переноса тела Ватутина – депутат Киевсовета
Демонтированный памятник. Фото КГГА

Киевская городская власть обратилась в Министерство культуры с представлением относительно эксгумации и перемещения тела советского генерала Николая Ватутина, который похоронен в правительственном квартале столицы и памятник которому, сооруженный над могилой, демонтировали 9 февраля. 

Источник: депутат Киевского городского совета Владимир Прокопив в комментарии "Украинской правде", глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко в Facebook

Исправлено: Ранее в новости ошибочно было указано, что Прокопив секретарь Киевсовета. Прокопив занимал эту должность с 2015 по 2020 год. Сейчас Киевсовет возглавляет Владимир Бондаренко.

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Прямая речь Прокопива: "Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт. Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение". 

Детали: Прокопив уточнил, что представление вносил профильный Департамент культурного наследия КГГА. По его словам, такие документы должны рассматриваться до 30 дней.

По словам Прокопива, разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также он определяет место перезахоронения. Но работы, по словам депутата Киевсовета, могут выполнить местные власти.

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Он уточнил, обычно процедура перезахоронения занимает 1 день.

В то же время глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко сообщил, что утром 10 февраля коммунальщики демонтировали также часть постамента, на которой была надпись "Николай Ватутин". 

 
Фото с Facebook тимура Ткаченко

Он отметил, что "было немного сложнее с этим элементом, поскольку он оказался весом в 24 тонны".  

 
Фото с Facebook тимура Ткаченко

Но по состоянию на 12:00 10 февраля эти работы закончили.

Для справки: Памятник Ватутину сооружен над его могилой в Мариинском парке в Киеве. Это произведение известного скульптора Евгения Вучетича. 

Монумент согласно приказу Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 2010 года имеет статус только что выявленного объекта культурного наследия.

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Темы: Киевдекоммунизация
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