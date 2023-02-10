Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили розповіли, звідки і чим атакувала РФ у п'ятницю

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 13:22
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ. КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Для масованого ракетного обстрілу України зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.

Далі почалися атаки по всій України із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування. 

Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспія – традиційні місця запуску крилатих ракет".

Деталі: Ігнат також прокоментував заяву головнокомандувача Валерія Залужного про дві російські крилаті ракети "Калібр", як перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

За його словами, українські сили могли б застосувати озброєння для збиття на цих напрямках, однак була очевидна загроза, що уламки ракет могли потрапити на територію цих країн. Тому ракети на цих напрямках не збивались.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Міноборони Румунії заявило, що російська ракета пролетіла за 35 км від кордону, тобто не перетинала повітряний простір Румунії.

Передісторія:

  • Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури. 
  • Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет.
  • Мер Києва повідомив, що над столицею збили 10 ворожих ракет.
  • У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Читайте УП В Google News

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударЧорне мореРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу – ISW

Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний
Повітряні сили показали, як палають збиті "Шахеди"
Останні новини
13:48
Втратив 15 кілограмів за сім місяців: історія військового, який повернувся з полону РФ
13:31
Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця
13:14
Берлін: Європа повинна краще розподіляти прийом українських біженців
13:02
"Шість причин, чому Україні потрібен цивільний міністр оборони" – ексрадник міністра оборони
12:55
Росіяни зносять і перетворюють на бетонну крихту будинки в Маріуполі
12:39
"Укренерго": в енергосистемі дефіциту потужності немає
12:21
Данілов: Кадировці, які воювали в Україні, можуть опинитись у Молдові
12:04
Західні компанії наввипередки прагнуть виробляти зброю в Україні - ЗМІ
11:50
фотоОкупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину
11:41
Ляшко розповів, скільки лікарень росіяни знищили в Україні від початку повномасштабної війни
Усі новини...