Повітряні сили розповіли, звідки і чим атакувала РФ у п'ятницю
Для масованого ракетного обстрілу України зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.
Далі почалися атаки по всій України із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування.
Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспія – традиційні місця запуску крилатих ракет".
Деталі: Ігнат також прокоментував заяву головнокомандувача Валерія Залужного про дві російські крилаті ракети "Калібр", як перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.
За його словами, українські сили могли б застосувати озброєння для збиття на цих напрямках, однак була очевидна загроза, що уламки ракет могли потрапити на територію цих країн. Тому ракети на цих напрямках не збивались.
Пізніше Міноборони Румунії заявило, що російська ракета пролетіла за 35 км від кордону, тобто не перетинала повітряний простір Румунії.
Передісторія:
- Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури.
- Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет.
- Мер Києва повідомив, що над столицею збили 10 ворожих ракет.
- У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.