Повітряні сили розповіли, звідки і чим атакувала РФ у п'ятницю

ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ. КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Для масованого ракетного обстрілу України зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.

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Далі почалися атаки по всій України із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування.

Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспія – традиційні місця запуску крилатих ракет".

Деталі: Ігнат також прокоментував заяву головнокомандувача Валерія Залужного про дві російські крилаті ракети "Калібр", як перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

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За його словами, українські сили могли б застосувати озброєння для збиття на цих напрямках, однак була очевидна загроза, що уламки ракет могли потрапити на територію цих країн. Тому ракети на цих напрямках не збивались.

Пізніше Міноборони Румунії заявило, що російська ракета пролетіла за 35 км від кордону, тобто не перетинала повітряний простір Румунії.

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