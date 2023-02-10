Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили розповіли, звідки і чим атакувала РФ у п'ятницю

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 12:22
Повітряні сили розповіли, звідки і чим атакувала РФ у п'ятницю
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ. КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Для масованого ракетного обстрілу України зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.

Реклама:

Далі почалися атаки по всій України із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування. 

Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспія – традиційні місця запуску крилатих ракет".

Деталі: Ігнат також прокоментував заяву головнокомандувача Валерія Залужного про дві російські крилаті ракети "Калібр", як перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, українські сили могли б застосувати озброєння для збиття на цих напрямках, однак була очевидна загроза, що уламки ракет могли потрапити на територію цих країн. Тому ракети на цих напрямках не збивались.

Пізніше Міноборони Румунії заявило, що російська ракета пролетіла за 35 км від кордону, тобто не перетинала повітряний простір Румунії.

Передісторія:

  • Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури. 
  • Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет.
  • Мер Києва повідомив, що над столицею збили 10 ворожих ракет.
  • У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударЧорне мореРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: