Воздушные силы рассказали, откуда и чем атаковала РФ в пятницу

ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ. КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА УЧЕНИЯХ В 2021 ГОДУ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Для массированного ракетного обстрела Украины утром 10 февраля Россия привлекла три корабля в Черном море и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Противник начал атаковать, как всегда, Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Кроме Шахедов, также было выпущено, по предварительной информации, 6 крылатых ракет Калибр, 5 из них были сбиты. Также сбито 5 из 7 Шахедов.

Далее начались атаки по всей Украине с самолетов стратегической авиации, с кораблей в Черном море. Были запущены крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Три корабля были привлечены: ракетный катер, фрегат и подводная лодка. Также привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95. Волгодонск и район Каспия - традиционные места запуска крылатых ракет".

Детали: Игнат также прокомментировал заявление главнокомандующего Валерия Залужного о двух российских крылатых ракетах "Калибр", которые пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

По его словам, украинские силы могли бы применить вооружение для сбития на этом направлении, однако была очевидная угроза, что обломки ракет могли попасть на территорию этих стран. Поэтому ракеты на этих направлениях не сбивались.

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Позже Минобороны Румынии заявило, что российская ракета пролетела в 35 км от границы, то есть не пересекала воздушное пространство Румынии.

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