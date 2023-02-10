Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы рассказали, откуда и чем атаковала РФ в пятницу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 февраля 2023, 13:22
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ. КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА УЧЕНИЯХ В 2021 ГОДУ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Для массированного ракетного обстрела Украины утром 10 февраля Россия привлекла три корабля в Черном море и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Противник начал атаковать, как всегда, Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Кроме Шахедов, также было выпущено, по предварительной информации, 6 крылатых ракет Калибр, 5 из них были сбиты. Также сбито 5 из 7 Шахедов.

Далее начались атаки по всей Украине с самолетов стратегической авиации, с кораблей в Черном море. Были запущены крылатые ракеты воздушного и морского базирования. 

Три корабля были привлечены: ракетный катер, фрегат и подводная лодка. Также привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95. Волгодонск и район Каспия - традиционные места запуска крылатых ракет".

Детали: Игнат также прокомментировал заявление главнокомандующего Валерия Залужного о двух российских крылатых ракетах "Калибр", которые пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

По его словам, украинские силы могли бы применить вооружение для сбития на этом направлении, однако была очевидная угроза, что обломки ракет могли попасть на территорию этих стран. Поэтому ракеты на этих направлениях не сбивались.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Минобороны Румынии заявило, что российская ракета пролетела в 35 км от границы, то есть не пересекала воздушное пространство Румынии.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.
  • Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет.
  • Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили - 10 вражеских ракет.
  • В Криворожском районе Днепропетровской области силы Противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, из них 3 - в черте города.
  • Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские военные попали в объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения, самая сложная ситуация - в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Читайте УП В Google News

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударЧерное мореРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы настаивают: ПВО Украины зафиксировала пролет 2 ракет РФ над Румынией
Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный
Воздушные силы показали, как горят сбитые "Шахеды"
Последние новости
13:31
Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца
13:14
Берлин: Европа должна лучше распределять прием украинских беженцев
13:02
"Шесть причин, почему Украине нужен гражданский министр обороны" – экс-советник министра обороны
12:55
Россияне сносят и превращают в бетонную крошку дома в Мариуполе
12:39
"Укрэнерго": в энергосистеме дефицита мощности нет
12:21
Данилов: Кадыровцы, которые воевали в Украине, могут оказаться в Молдове
12:04
Западные компании наперегонки стремятся производить оружие в Украине - СМИ
11:50
фотоОккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека
11:41
Ляшко рассказал, сколько больниц россияне уничтожили в Украине с начала полномасштабной войны
11:31
Контрразведка Германии предупредила об усилении шпионажа Китая
Все новости...