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ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 12:53
ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького
Ігор Котвіцький. фото з Вікіпедії

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, ДБР, Офіс генпрокурора, СБУ 

Деталі: За інформацією джерел УП, 10 лютого ДБР та СБУ проводять обшуки у колишнього нардепа Ігоря Котвіцького.

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Йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

 
Фото обшуків, надане УП джерелами

Оновлено: Державне бюро розслідувань пізніше повідомило, що правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання (за даними УП – Котвіцького –ред).

За даними слідства, екснардеп за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років завдав значних збитків державі. Можлива сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

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Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки.

За даними ОГП, було вилучено документи, які підтверджують незаконність господарських операцій, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, грошові кошти - понад 300 тис доларів США, 250 тис євро та 1,5 млн грн, законність набуття яких перевіряється.

 
фото огп

Нагадаємо: Ігоря Олександровича Котвіцького називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

Теми: обшукиДБРСБУ
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