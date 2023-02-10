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ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 13:53
Ігор Котвіцький. фото з Вікіпедії

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, ДБР, Офіс генпрокурора, СБУ 

Деталі: За інформацією джерел УП, 10 лютого ДБР та СБУ проводять обшуки у колишнього нардепа Ігоря Котвіцького.

Йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

 
Фото обшуків, надане УП джерелами

Оновлено: Державне бюро розслідувань пізніше повідомило, що правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання (за даними УП – Котвіцького –ред).

За даними слідства, екснардеп за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років завдав значних збитків державі. Можлива сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки.

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За даними ОГП, було вилучено документи, які підтверджують незаконність господарських операцій, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, грошові кошти - понад 300 тис доларів США, 250 тис євро та 1,5 млн грн, законність набуття яких перевіряється.

 
фото огп

Нагадаємо: Ігоря Олександровича Котвіцького називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

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Теми: обшукиДБРСБУ
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