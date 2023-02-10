ГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски у народного депутата 8 созыва Игоря Котвицкого.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, ГБР, Офис генпрокурора, СБУ

Детали: По информации источников УП, 10 февраля ГБР и СБУ проводят обыски у бывшего нардепа Игоря Котвицкого.

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Речь идет о производстве по организации незаконной добычи полезных ископаемых, что нанесло значительный ущерб государству.

Фото обысков, предоставленное УП источниками

Обновлено: Государственное бюро расследований позже сообщило, что правоохранители провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва (по данным УП - Котвицкого -ред).

По данным следствия, экс-нардеп по предварительному сговору с должностными лицами ЗАО "НАК "Надра Украины", Госгеонедра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов нанес значительный ущерб государству. Возможная сумма убытков государству может достигать сотен миллионов гривен, говорят в ГБР.

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Под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки.

По данным ОГП, были изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, денежные средства - более 300 тыс долларов США, 250 тыс евро и 1,5 млн грн, законность приобретения которых проверяется.

огп

Напомним: Игоря Александровича Котвицкого называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2022 году его жена - Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) вывезла за границу миллионы долларов в чемоданах.

В июле 2022 года СБУ сообщала, что ее сотрудники расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных средств. В частности - относительно противоправного вывоза из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро.