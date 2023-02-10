Зеленський про ракетний удар по Україні: Це терор, який треба зупинити
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар росіян по Україні, за його словами, є влучання і жертви.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним!"
Деталі: Також він повідомив, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. "Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав президент.
Він подякував всім, хто це розуміє і допомагає, а також Повітряним силам, усім зенітникам, "кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей".
Що було раніше:
- Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури.
- Повідомляється, що українські захисники ввечері 9 лютого та зранку 10 лютого збили 61 крилату ракету з 71 – всього Росія випустила по Україні 106 ракет.