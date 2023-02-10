Зеленський про ракетний удар по Україні: Це терор, який треба зупинити

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар росіян по Україні, за його словами, є влучання і жертви.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним!"

Деталі: Також він повідомив, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. "Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав президент.

Він подякував всім, хто це розуміє і допомагає, а також Повітряним силам, усім зенітникам, "кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей".

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