Зеленский о ракетном ударе по Украине: Это террор, который надо остановить
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар россиян по Украине, по его словам, есть попадания и жертвы
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Враг сегодня с утра запустил не менее 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Все их мишени были - гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!"
Детали: Также он сообщил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. "Эти ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", - говорил президент.
Он поблагодарил всех, кто это понимает и помогает, а также Воздушным силам, всем зенитчикам, "каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей".
Что предшествовало:
- Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.
- Сообщается, что украинские защитники вечером 9 февраля и утром 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 – всего Россия выпустила по Украине 106 ракет.