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Зеленский о ракетном ударе по Украине: Это террор, который надо остановить

Станислав ПогориловПятница, 10 февраля 2023, 14:40
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар россиян по Украине, по его словам, есть попадания и жертвы

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Враг сегодня с утра запустил не менее 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Все их мишени были - гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!"

Детали: Также он сообщил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. "Эти ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", - говорил президент.

Он поблагодарил всех, кто это понимает и помогает, а также Воздушным силам, всем зенитчикам, "каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.
  • Сообщается, что украинские защитники вечером 9 февраля и утром 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 – всего Россия выпустила по Украине 106 ракет.

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Темы: Зеленскийракетный удар
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