Зеленский о ракетном ударе по Украине: Это террор, который надо остановить

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар россиян по Украине, по его словам, есть попадания и жертвы

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Враг сегодня с утра запустил не менее 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Все их мишени были - гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!"

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Детали: Также он сообщил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. "Эти ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", - говорил президент.

Он поблагодарил всех, кто это понимает и помогает, а также Воздушным силам, всем зенитчикам, "каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей".

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