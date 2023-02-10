У російському СІЗО помер український політв'язень

У російському СІЗО помер кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров, раніше засуджений судом РФ за звинуваченням у причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана терористичною в Росії.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Деталі: Гафаров помер у СІЗО в Новочеркаську (Ростовська область) у віці 60 років.

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У нього було діагностовано ниркову недостатність. У листопаді минулого року він переніс серцевий напад. За словами Гафарова, адміністрація СІЗО відмовляла йому в медичній допомозі. Адвокати говорили, що утримання в СІЗО небезпечне для життя Гафарова.

Пряма мова адвоката: "Він каже, що йому дуже погано, двічі на день бувають напади... Каже, що намагаються дати якісь ліки, але щоб їх пити - потрібна консультація лікаря щодо нирок, у нього ниркова недостатність, а те, що дають від серця, може позначитися на нирках. Він навіть не встає, коли говорить".

Більше деталей: Гафаров говорив, що очікує етапу в російську колонію: "Виживу я на етапі чи ні – незрозуміло. Як мене будуть місяцями етапувати? Їхати буде дуже важко".

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Федеральна служба виконання покарань РФ не коментувала інформацію адвокатів і рідних Гафарова.

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