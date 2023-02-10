В российском СИЗО умер украинский политзаключенный

В российском СИЗО умер крымскотатарский активист Джемиль Гафаров, ранее осуждённый судом РФ по обвинению в причастности к деятельности террористической организации.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова

Детали: Гафаров умер в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область) в возрасте 60 лет.

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У него была диагностирована почечная недостаточность. В ноябре прошлого года он перенес сердечный приступ. По словам Гафарова, администрация СИЗО отказывала ему в медицинской помощи. Адвокаты говорили, что содержание в СИЗО опасно для жизни Гафарова.

Прямая речь адвоката: "Он говорит, что ему очень плохо, два раза в день бывают приступы... Говорит, что пытаются дать какие-то лекарства, но чтобы их пить – нужна консультация врача по поводу почек, у него почечная недостаточность, а то, что дают от сердца – может отразиться на почках. Он даже не встает, когда говорит".

Больше деталей: Гафаров говорил, что ожидает этапа в российскую колонию: "Выживу я на этапе или нет – непонятно. Как меня будут месяцами этапировать? Ехать будет очень тяжело".

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ не комментировала информацию адвокатов и родных Гафарова.

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