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В российском СИЗО умер украинский политзаключенный

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 14:53
В российском СИЗО умер украинский политзаключенный
Джемиль Гафаров, фото с сайта Крымская солидарность

В российском СИЗО умер крымскотатарский активист Джемиль Гафаров,  ранее осуждённый судом РФ по обвинению в причастности к деятельности террористической организации. 

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова

Детали: Гафаров умер в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область) в возрасте 60 лет. 

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У него была диагностирована почечная недостаточность. В ноябре прошлого года он перенес сердечный приступ. По словам Гафарова, администрация СИЗО отказывала ему в медицинской помощи. Адвокаты говорили, что содержание в СИЗО опасно для жизни Гафарова.

Прямая речь адвоката: "Он говорит, что ему очень плохо, два раза в день бывают приступы... Говорит, что пытаются дать какие-то лекарства, но чтобы их пить – нужна консультация врача по поводу почек, у него почечная недостаточность, а то, что дают от сердца – может отразиться на почках. Он даже не встает, когда говорит".

Больше деталей: Гафаров говорил, что ожидает этапа в российскую колонию: "Выживу я на этапе или нет –  непонятно. Как меня будут месяцами этапировать? Ехать будет очень тяжело".

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ не комментировала информацию адвокатов и родных Гафарова.

Предыстория

  • 11 января 2023 года крымских татар Алима Каримова, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева, обвиняемых по так называемому делу крымских мусульман, суд РФ приговорил к 13 годам лишения свободы, признав их виновными в причастности к террористической деятельности. 
  • Гафаров был задержан в оккупированном Крыму в 2019 году.
  • "Радио Свобода"сообщает, что правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными задержанных активистов, в том числе и Гафарова.

Темы: СИЗОполитзаключенныеКрымактивисты
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