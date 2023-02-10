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Втретє по всій Україні оголошували тривогу: тривала 2 години

Євген КізіловП'ятниця, 10 лютого 2023, 18:32
МіГ-31К, Фото: Мiноборони РФ

О 16:35 по всій Україні оголосили уже третю за день повітряну тривогу. Знову у Білорусі злетіли російські МіГи.

Джерело: alerts.in.ua та моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними "Гаюна", у період з 16:00 до 16:30 з білоруського аеродрому "Мачулищі" злетіли два російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал". Трохи пізніше до них приєднався ще один літак, можливо, такої ж моделі.

Разом з ними у повітря піднявся літак далекого радіолокаційного виявлення ДРЛО А-50У. Він координує пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.

 

Оновлено: Згідно зі спостереженнями "БГ", протягом дня тільки з аеродрому "Мачулищі" було здійснено три вильоти ДРЛО А50 і не менше п'яти вильотів МіГ-31К. Це рекордна кількість вильотів зазначених типів літаків протягом одного дня.

Оновлено: О 18:30 повітряну тривогу скасували. Цього разу вона тривала 2 години.

Що передувало: 10 лютого Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Через це по всій території країни 3,5 години лунала повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Після 13:00 російські МіГи в Білорусі знову піднялись у повітря – нова тривога. Вона тривала біля години. Другого масованого удару уже не було.

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Теми: повітряна тривога
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