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В третий раз по всей Украине объявляли тревогу: длилась 2 часа

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 18:32
МиГ-31К, Фото: Минобороны РФ

В 16:35 по всей Украине была объявлена уже третья за день воздушная тревога. Опять в Беларуси взлетели российские МиГи.

Источник: alerts.in.ua и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным "Гаюна", в период между 16:00 и 16:30 с белорусского аэродрома "Мачулищи" взлетели два российских истребителя МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал". Чуть позже к ним присоединился еще один самолет, возможно, такой же модели.

Вместе с ними в воздух поднялся самолет дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50У. Он координирует пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

 

Обновлено: Согласно наблюдениям "БГ", в течение дня только с аэродрома "Мачулищи" было совершено три вылета ДРЛО А50 и не менее пяти вылетов МиГ-31К. Это рекордное количество вылетов указанных типов самолетов в течение одного дня.

Обновлено: В 18:30 воздушную тревогу отменили. На этот раз она длилась 2 часа.

Что предшествовало: 10 февраля Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине. Из-за этого по всей территории страны 3,5 часа звучала воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ

После 13:00 российские МиГи в Беларуси снова поднялись в воздух - новая тревога. Она длилась около часа. Второго массированного удара уже не было.

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Темы: воздушная тревога
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