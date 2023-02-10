Росіяни вдруге поцілили в енергооб'єкт біля Харкова: поранені 8 ліквідаторів

Внаслідок повторного удару по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури у Харківському районі отримали поранення 8 людей, які в той момент ліквідовували наслідки попереднього удару.

Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За його словами, усі поранені госпіталізовані, 2 з них у важкому стані.

Він розповів також, що через ранкові ракетні удари по критичній інфраструктурі у Харкові та Харківській області застосовуються аварійні відключення електроенергії. Одночасно відключають до 150 тис. споживачів.

Також протягом дня ворог обстрілював населені пункти області. Під вогнем були, зокрема, Куп'янськ та Вовчанськ. В останньому поранення отримала та була госпіталізована 69-річна жінка.

Що передувало:

Російські загарбники у п'ятницю вранці нанесли масований удар по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300, загалом було випущено 35 ракет.

Під час атаки 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині.