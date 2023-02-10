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Россияне второй раз попали в энергообъект возле Харькова: ранены 8 ликвидаторов

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 17:21
Россияне второй раз попали в энергообъект возле Харькова: ранены 8 ликвидаторов
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK ВОЗДУШНОГО КОМАНДОВАНИЯ

В результате повторного удара по одному из объектов энергетической инфраструктуры в Харьковском районе получили ранения 8 человек, которые в тот момент ликвидировали последствия предыдущего удара.

Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По его словам, все раненые госпитализированы, 2 из них в тяжелом состоянии.

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Он рассказал также, что из-за утренних ракетных ударов по критической инфраструктуре в Харькове и Харьковской области применяются аварийные отключения электроэнергии. Одновременно отключают до 150 тыс. потребителей.

Также в течение дня враг обстреливал населенные пункты области. Под огнем были, в частности, Купянск и Волчанск. В последнем ранения получила и была госпитализирована 69-летняя женщина.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские захватчики в пятницу утром нанесли массированный удар по Харьковской и Запорожской областях рекордным количеством ракет С-300. Всего было выпущено 35 ракет.
  • Во время атаки 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине.

Темы: Харьковская областьэнергетикаракетный ударжертвы
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