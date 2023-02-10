Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лубінець вимагає розслідувати смерть українських політв’язнів у РФ, готує листа до ООН

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 19:17
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою провести розслідування та надати інформацію щодо смерті українських політв’язнів в РФ Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Звернувся до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та їх причини. 

РФ повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв’язнів та повідомити про його результати Уповноваженого ВР з прав людини.

Антигуманне поводження з незаконно ув’язненими Росією громадянами України, ненадання належної медичної допомоги є порушенням основоположних прав людини, норм міжнародного права та прирівнюється до катування. 

Тому готуємо лист до Комітету ООН проти катувань".

Деталі: Лубінець наголосив, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, які перебувають під захистом, що є під їхньою владою. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 61-річний українець Костянтин Ширінг, котрого засудили на 12 років за звинуваченням у "шпигунстві", помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії, де відбував незаконне покарання. Про це повідомили 7 лютого цього року.
  • Про смерть 60-річного кримськотатарського активіста Джеміля Гафарова, раніше засудженого судом РФ за звинуваченням у причетності до діяльності терористичної організації, дізналися 10 лютого. Він помер у СІЗО Новочеркаська. 

Читайте УП В Google News

Теми: омбудсменполітв'язніРосіяправа людини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС

Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу – ISW

Усі новини...
омбудсмен
РФ затягує обмін полоненими: кажуть, що родичі просять не повертати назад – омбудсмен
Лубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту
Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі
Останні новини
19:06
ЗМІ з’ясували, як Іран доправляв бойові безпілотники в Росію
18:45
Окупанти за добу двічі вдарили ракетами і 23 рази з РСЗВ – зведення Генштабу
18:39
Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю
18:31
"Лютий буде вирішальним": ГУР опублікувало розмову окупанта
18:12
Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК
18:07
До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС
18:07
У Нью-Йорку відновлять виставку про архітектурну школу РФ, яку скасували на тлі війни в Україні
17:43
У ДСНС поділилися кадрами роботи українських рятувальників у Туреччині
17:30
На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили понад 200 людей вбитими – Череватий
17:17
Економічні втрати Туреччини від землетрусів оцінюються у 84 мільярди доларів
Усі новини...