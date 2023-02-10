Лубінець вимагає розслідувати смерть українських політв’язнів у РФ, готує листа до ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою провести розслідування та надати інформацію щодо смерті українських політв’язнів в РФ Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Звернувся до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та їх причини.

РФ повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв’язнів та повідомити про його результати Уповноваженого ВР з прав людини.

Антигуманне поводження з незаконно ув’язненими Росією громадянами України, ненадання належної медичної допомоги є порушенням основоположних прав людини, норм міжнародного права та прирівнюється до катування.

Тому готуємо лист до Комітету ООН проти катувань".

Деталі: Лубінець наголосив, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, які перебувають під захистом, що є під їхньою владою.

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