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Лубинец требует расследовать смерть украинских политзаключенных в РФ, готовит письмо в ООН

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 февраля 2023, 18:17
Лубинец требует расследовать смерть украинских политзаключенных в РФ, готовит письмо в ООН
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ НА БРИФИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о недавней смерти украинских политзаключенных в РФ Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Обратился к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и их причинах. 

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РФ должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных и сообщить о его результатах Уполномоченному ВР по правам человека.

Антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины, непредоставление надлежащей медицинской помощи является нарушением основополагающих прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам. 

Поэтому готовим письмо в Комитет ООН против пыток".

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Детали: Лубинец отметил, что в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещается применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой, находящихся под их властью. 

Предыстория: 

  • 61-летний украинец Константин Ширинг, которого осудили на 12 лет по обвинению в "шпионаже", умер в колонии №5 в городе Новотроицк Оренбургской области России, где отбывал незаконное наказание. Об этом сообщили 7 февраля этого года.
  • О смерти 60-летнего крымскотатарского активиста Джемиля Гафарова, ранее осужденного судом РФ по обвинению в причастности к деятельности террористической организации, узнали 10 февраля. Он скончался в СИЗО Новочеркасска.

Темы: омбудсменполитзаключенныеРосcияправа человека
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