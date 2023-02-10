Лубинец требует расследовать смерть украинских политзаключенных в РФ, готовит письмо в ООН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о недавней смерти украинских политзаключенных в РФ Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.
Источник: Лубинец в Telegram
Прямая речь: "Обратился к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и их причинах.
РФ должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных и сообщить о его результатах Уполномоченному ВР по правам человека.
Антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины, непредоставление надлежащей медицинской помощи является нарушением основополагающих прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам.
Поэтому готовим письмо в Комитет ООН против пыток".
Детали: Лубинец отметил, что в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещается применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой, находящихся под их властью.
Предыстория:
- 61-летний украинец Константин Ширинг, которого осудили на 12 лет по обвинению в "шпионаже", умер в колонии №5 в городе Новотроицк Оренбургской области России, где отбывал незаконное наказание. Об этом сообщили 7 февраля этого года.
- О смерти 60-летнего крымскотатарского активиста Джемиля Гафарова, ранее осужденного судом РФ по обвинению в причастности к деятельности террористической организации, узнали 10 февраля. Он скончался в СИЗО Новочеркасска.