Лубинец требует расследовать смерть украинских политзаключенных в РФ, готовит письмо в ООН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о недавней смерти украинских политзаключенных в РФ Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Обратился к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и их причинах.

РФ должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных и сообщить о его результатах Уполномоченному ВР по правам человека.

Антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины, непредоставление надлежащей медицинской помощи является нарушением основополагающих прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам.

Поэтому готовим письмо в Комитет ООН против пыток".

Детали: Лубинец отметил, что в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещается применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой, находящихся под их властью.

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