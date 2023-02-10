Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В районе Бахмута произошло рекордных 54 боестолкновений за день

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 20:49
В районе Бахмута произошло рекордных 54 боестолкновений за день
Getty Images

В течение суток на Бахмутском направлении было 124 обстрела из различных типов артиллерии и рекордных 54 боестолкновений.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Liga.net

Детали: По его словам, в районе Бахмута идут сложные бои, но оккупантам не удалось перерезать пути снабжения ВСУ.

Реклама:

Комментируя информацию британской разведки о том, что россиянам удалось продвинуться к трассе Бахмут - Константиновка, Череватый отметил, что армия РФ действительно пытается получить контроль над этим участком, но там продолжается контрбатарейная борьба с целью уменьшить возможности россиян бить по трассе.

Прямая речь: "У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи и вывозить раненых".

Больше деталей: Череватый добавил, что есть разные пути поставки, но деталей озвучивать не стал.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: