В районе Бахмута произошло рекордных 54 боестолкновений за день
В течение суток на Бахмутском направлении было 124 обстрела из различных типов артиллерии и рекордных 54 боестолкновений.
Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Liga.net
Детали: По его словам, в районе Бахмута идут сложные бои, но оккупантам не удалось перерезать пути снабжения ВСУ.
Комментируя информацию британской разведки о том, что россиянам удалось продвинуться к трассе Бахмут - Константиновка, Череватый отметил, что армия РФ действительно пытается получить контроль над этим участком, но там продолжается контрбатарейная борьба с целью уменьшить возможности россиян бить по трассе.
Прямая речь: "У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи и вывозить раненых".
Больше деталей: Череватый добавил, что есть разные пути поставки, но деталей озвучивать не стал.
Что предшествовало: По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.