В районе Бахмута произошло рекордных 54 боестолкновений за день

В течение суток на Бахмутском направлении было 124 обстрела из различных типов артиллерии и рекордных 54 боестолкновений.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Liga.net

Детали: По его словам, в районе Бахмута идут сложные бои, но оккупантам не удалось перерезать пути снабжения ВСУ.

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Комментируя информацию британской разведки о том, что россиянам удалось продвинуться к трассе Бахмут - Константиновка, Череватый отметил, что армия РФ действительно пытается получить контроль над этим участком, но там продолжается контрбатарейная борьба с целью уменьшить возможности россиян бить по трассе.

Прямая речь: "У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи и вывозить раненых".

Больше деталей: Череватый добавил, что есть разные пути поставки, но деталей озвучивать не стал.

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Что предшествовало: По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.