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РФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 23:01
Уламки "Шахеда", архівне фото Future Publishing via Getty Images

Ввечері 10 лютого ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно ОК: "Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала 3 години без 3 хвилин. Ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

1 влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею боряться рятувальники. Постраждалих нема.

5 дронів збито над Миколаївщиною, 4 над морем, на підльоті до Одещини, 2 – над Херсонщиною".

Деталі: Спочатку ОК "Південь" повідомляло, що в Криворізькому районі один безпілотник збили, один влучив в об'єкт енергетики, але пізніше залишило лише інформацію про влучання й уточнило загальну кількість випущених і збитих дронів.

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Цьому передувало: Раніше голови ОВА повідомляли, що над Миколаївською областю у п'ятницю ввечері було збито три дрони, а над Одеською – нібито чотири.

На Київщині також оголошено тривогу і працює ППО.

УП, оновлено о 00:26 11 лютого

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Теми: Дніпропетровська областьШахедвійнаенергетика
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