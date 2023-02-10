Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 22:01
РФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області
Уламки "Шахеда", архівне фото Future Publishing via Getty Images

Ввечері 10 лютого ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно ОК: "Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала 3 години без 3 хвилин. Ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

Реклама:

1 влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею боряться рятувальники. Постраждалих нема.

5 дронів збито над Миколаївщиною, 4 над морем, на підльоті до Одещини, 2 – над Херсонщиною".

Деталі: Спочатку ОК "Південь" повідомляло, що в Криворізькому районі один безпілотник збили, один влучив в об'єкт енергетики, але пізніше залишило лише інформацію про влучання й уточнило загальну кількість випущених і збитих дронів.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Раніше голови ОВА повідомляли, що над Миколаївською областю у п'ятницю ввечері було збито три дрони, а над Одеською – нібито чотири.

На Київщині також оголошено тривогу і працює ППО.

УП, оновлено о 00:26 11 лютого
Теми: Дніпропетровська областьШахедвійнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день
У Маріуполі помітили рух російської техніки у несподіваному напрямку
На Київщині працює ППО – ОВА
Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: