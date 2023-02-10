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РФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

Елена РощинаПятница, 10 февраля 2023, 22:01
РФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области
Обломки "Шахеда", архивное фото Future Publishing via Getty Images

Вечером 10 февраля вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно ОК: "Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов длилась 3 часа без 3 минут. Враг запустил 12 дронов-камикадзе.

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1 попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром борются спасатели. Пострадавших нет.

5 дронов сбито над Николаевщиной, 4 над морем, на подлете к Одесской области, 2 – над Херсонщиной".

Детали: Изначально ОК "Юг" сообщало, что в Криворожском районе один беспилотник сбили, один попал в объект энергетики, но позже оставило лишь информацию о попадании и уточнило общее количество выпущенных и сбитых дронов.

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Этому предшествовало: Ранее главы ОВА сообщали, что над Николаевской областью в пятницу вечером было сбито три дрона, а над Одесской – якобы четыре.

На Киевщине также объявлена тревога и работает ПВО.

УП, обновлено в 00:26 11 февраля
Темы: Днепропетровская областьШахедвойнаэнергетика
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