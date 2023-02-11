Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну

Субота, 11 лютого 2023, 02:50
Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну
Олаф Шольц. ФОТО GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

Джерело: заява Шольца, яку цитує видання "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц заявив: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".

Реклама:

При цьому німецький канцлер визнав, що "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинатанкиШольцУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: