Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну
Субота, 11 лютого 2023, 03:50
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
Джерело: заява Шольца, яку цитує видання "Укрінформ"
Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц заявив: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".
При цьому німецький канцлер визнав, що "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.
Що цьому передувало:
- Наприкінці січня уряд Німеччини прийняв рішення про надання українським збройним силам бойових танків Leopard 2.
- Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва пообіцяв, що перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня.
- Пісторіус також анонсував "танковий саміт" країн, які передають Україні Leopard.