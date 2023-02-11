Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

Джерело: заява Шольца, яку цитує видання "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц заявив: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".

При цьому німецький канцлер визнав, що "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.

Що цьому передувало: