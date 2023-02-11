Шольц надеется, что до конца марта 80 Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что до конца марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.

Источник: заявление Шольца, которое цитирует издание "Укринформ"

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть около 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что в конце концов это удастся".

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При этом немецкий канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.

Что этому предшествовало:

В конце января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам боевых танков Leopard 2.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал, что первые Leopard 2 будут в Украине в конце марта.

Писториус также анонсировал "танковый саммит" стран, которые передают Украине Leopard.