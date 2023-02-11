Тімоті Снайдер зібрав понад 1,2 мільйона доларів на "Ловця шахедів"

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який є амбасадором UNITED24, зібрав понад 1 268 000 доларів на "Ловця шахедів" для України.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 $ на "Ловця шахедів".

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6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше "ловців"".

Деталі: Федоров повідомив, що загалом через UNITED24 на "Ловця Шахедів" задонатили 11 278 разів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

2 листопада 2022 року Офіс президента повідомив, що американський історик і письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Раніше Снайдер виокремив 6 основних ознак режиму, який веде геноцидальну політику.

Він також випустив лекції про історію України, які розміщено в відкритому доступі.

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