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Тімоті Снайдер зібрав понад 1,2 мільйона доларів на "Ловця шахедів"

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 18:39
Тімоті Снайдер, фото NurPhoto via Getty Images

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який є амбасадором UNITED24, зібрав понад 1 268 000 доларів на "Ловця шахедів" для України.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 $ на "Ловця шахедів".

6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше "ловців"".

Деталі: Федоров повідомив, що загалом через UNITED24 на "Ловця Шахедів" задонатили 11 278 разів.

Передісторія:

Читайте також: Тімоті Снайдер: Це війна Китаю. Він несе фундаментальну відповідальність за цю війну

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Теми: допомога Українізброяісторія
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