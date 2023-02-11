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Тимоти Снайдер собрал более 1,2 миллиона долларов на "Ловца шахедов"

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 18:39
Тимоти Снайдер, фото NurPhoto via Getty Images

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, который является амбассадором UNITED24, собрал более 1 268 000 долларов на "Ловца шахедов" для Украины.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Легендарный историк и большой друг Украины Тимоти Снайдер собрал более 1 268 000 $ на "Ловца шахедов".

6 таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов"".

Детали: Федоров сообщил, что в целом через UNITED24 на "Ловца шахедов" задонатили 11 278 раз.

Предыстория:

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Темы: помощь Украинеоружиеистория
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