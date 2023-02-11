Тимоти Снайдер собрал более 1,2 миллиона долларов на "Ловца шахедов"

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, который является амбассадором UNITED24, собрал более 1 268 000 долларов на "Ловца шахедов" для Украины.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Легендарный историк и большой друг Украины Тимоти Снайдер собрал более 1 268 000 $ на "Ловца шахедов".

6 таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов"".

Детали: Федоров сообщил, что в целом через UNITED24 на "Ловца шахедов" задонатили 11 278 раз.

Предыстория:

2 ноября 2022 года Офис президента сообщил, что американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24.

Ранее Снайдер выделил 6 основных признаков режима, который ведет геноцидальную политику.

Он также выпустил лекции об истории Украины, которые размещены в открытом доступе.

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