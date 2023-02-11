Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни вже почали свій "великий наступ", але з ним у загарбників "великі проблеми".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували".

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Деталі: Коментуючи заяву заступника голови МЗС РФ Сергія Вершиніна про те, що Росія нібито готова до переговорів з Україною "без попередніх умов" з урахуванням цілей РФ і реальності, що склалася, секретар РНБО зазначив, що росіяни намагаються реалізувати проєкт "Друга Україна".

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то у них зараз іде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути деякі, вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей, 1957 року по "38 паралелі"… Деякі з Партії регіонів, а потім ОПЗЖ, які знаходяться за кордоном… по Монако, вони це супроводжують, контактують. Ніякої другої України не буде, буде єдина велика країна", - сказав Данілов.

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