Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 22:09
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни вже почали свій "великий наступ", але з ним у загарбників "великі проблеми".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували".

Деталі: Коментуючи заяву заступника голови МЗС РФ Сергія Вершиніна про те, що Росія нібито готова до переговорів з Україною "без попередніх умов" з урахуванням цілей РФ і реальності, що склалася, секретар РНБО зазначив, що росіяни намагаються реалізувати проєкт "Друга Україна".

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то у них зараз іде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути деякі, вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей, 1957 року по "38 паралелі"… Деякі з Партії регіонів, а потім ОПЗЖ, які знаходяться за кордоном… по Монако, вони це супроводжують, контактують. Ніякої другої України не буде, буде єдина велика країна", - сказав Данілов.

Читайте також: Великий лютневий наступ. На яких напрямках гаряче і де Росія може атакувати Україну

Читайте УП В Google News

Теми: ДаніловвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості

Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново

Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив

Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні

Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний

Усі новини...
Залужний: Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції
Дніпропетровську та Запорізьку області атакували "Шахеди"
До "Гвардії наступу" вже подали понад 20 тисяч заяв
Росіяни завдали ударів по Харкову, є влучання
Останні новини
00:29
Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"
23:59
Зеленський про дипломатію: Майже щодня є домовленості і готуємося до нових
23:50
Розвідка Норвегії: Сили РФ на Кольському півострові скоротилися в 5 разів за час війни
23:33
Норвегія, Кіпр, Філіппіни: Зеленський хоче донести позицію України в усі регіони світу
23:03
Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі на лікування за кордон
22:55
Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості
22:39
У Німеччині не обговорюють надання винищувачів Україні – глава МЗС
22:38
"Зернова ініціатива": Україна збільшить вантажність суден через саботаж перевірок росіянами
22:28
Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля
21:46
У Нацспілці архітекторів заявляють про тиск через критику закону про реформу містобудування
Усі новини...