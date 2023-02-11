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Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 21:09
Данилов: Россияне уже начали большое наступление, но имеют с ним большие проблемы
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне уже начали свое "большое наступление", но с ним у захватчиков "большие проблемы".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но не то наступление, на которое они рассчитывали".

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Детали: Комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о том, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом целей РФ и сложившейся реальности, секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы, то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", они реанимируют политтехнологов, которые работали во времена Януковича, возглавляли институты некоторые, они сегодня уже начинают свою грязную работу на территории нашей страны, чтобы нас принудить к ситуации, условно, двух Корей, 1957 года по "38 параллели"... Некоторые из Партии регионов, а потом ОПЗЖ, которые находятся за рубежом... по Монако, они это сопровождают, контактируют. Никакой второй Украины не будет, будет единая большая страна", - сказал Данилов.

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Темы: ДаниловвойнаРосcия
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