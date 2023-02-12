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Льовочкін відреагував на намір Ради виключити його з комітету нацбезпеки і оборони

"Українська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 14:07
Льовочкін відреагував на намір Ради виключити його з комітету нацбезпеки і оборони
СЕРГІЙ ЛЬОВОЧКІН, СКРІНШОТ

Народний депутат групи "Платформа за життя та мир" та один із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін назвав "безглуздою" ініціативу парламентарів виключити його зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Джерело: коментар пресслужби Сергія Льовочкіна, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Народний депутат підтримує всі рішення комітету, які без виключення спрямовані на підсилення обороноздатності України, і тому вважає ініціативу Мар‘яни Безуглої безглуздою. Сергій Льовочкін ставиться з повагою та вдячністю за спільну роботу до всіх без виключення колег по комітету. 

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Згідно з законодавством України, після обрання народним депутатом, він прийняв рішення не бути носієм державної таємниці, та не оформлювати відповідний допуск. Саме тому Сергій Льовочкін не бере участь у розгляді комітетом питань, пов'язаних із державною таємницею, або таких, що носять закритий характер". 

Деталі: Раніше в інтерв‘ю "Українській правді" "слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла заявила, що разом з колегами розглядає можливість виключити Льовочкіна зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

ВІДЕО ДНЯ

Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів "Опозиційної платформи – За життя". 

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.

Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон. 

Після припинення існування фракції ОПЗЖ у парламенті, Льовочкін долучився до новоствореної депутатської групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко.

У 9-му скликанні Верховної Ради Льовочкін був і залишається членом комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Теми: Верховна РадаЛьовочкін
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