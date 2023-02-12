Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Льовочкін відреагував на намір Ради виключити його з комітету нацбезпеки і оборони

"Українська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 15:07
СЕРГІЙ ЛЬОВОЧКІН, СКРІНШОТ

Народний депутат групи "Платформа за життя та мир" та один із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін назвав "безглуздою" ініціативу парламентарів виключити його зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Джерело: коментар пресслужби Сергія Льовочкіна, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Народний депутат підтримує всі рішення комітету, які без виключення спрямовані на підсилення обороноздатності України, і тому вважає ініціативу Мар‘яни Безуглої безглуздою. Сергій Льовочкін ставиться з повагою та вдячністю за спільну роботу до всіх без виключення колег по комітету. 

Згідно з законодавством України, після обрання народним депутатом, він прийняв рішення не бути носієм державної таємниці, та не оформлювати відповідний допуск. Саме тому Сергій Льовочкін не бере участь у розгляді комітетом питань, пов'язаних із державною таємницею, або таких, що носять закритий характер". 

Деталі: Раніше в інтерв‘ю "Українській правді" "слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла заявила, що разом з колегами розглядає можливість виключити Льовочкіна зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів "Опозиційної платформи – За життя". 

ВІДЕО ДНЯ

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.

Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон. 

Після припинення існування фракції ОПЗЖ у парламенті, Льовочкін долучився до новоствореної депутатської групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко.

У 9-му скликанні Верховної Ради Льовочкін був і залишається членом комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Читайте УП В Google News

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бійка футболістів у Туреччині: український ФК заявив про перемогу над росіянами

NYT оприлюднило відео ракетного удару РФ по волонтерах у Бахмуті

У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

відео, оновленоУ Туреччині на зборах побилися українські та російські футболісти

У Львові та області знищені майже всі електропідстанції – Садовий

ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята

Усі новини...
Верховна Рада
У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий
У Раді планують виключити Льовочкіна з комітету нацбезпеки і оборони
Чи справді ексчлени ОПЗЖ допомагають "Слузі народу" приймати закони?
Останні новини
15:53
У НБУ зробили прогноз щодо витрат українських мігрантів за кордоном цьогоріч
15:33
РФ знову випустила повітряні кулі, ситуацію контролює ППО України
15:31
У Трампа з'явилась конкурентка на виборах президента США
15:30
Фонд держмайна змінює керівників на 47 держпідприємствах
15:24
Повітряний простір Молдови знову відкритий, деталі згодом
15:13
відеоРосія двічі за добу обстріляла медзаклади Херсона та області
15:08
У НБУ не виключають, що відмовляться від фіксованого курсу до кінця війни
14:59
Кохання під час війни: в яких областях українці найчастіше одружувалися у 2022-му
14:49
Бійка футболістів у Туреччині: український ФК заявив про перемогу над росіянами
14:35
NYT оприлюднило відео ракетного удару РФ по волонтерах у Бахмуті
Усі новини...