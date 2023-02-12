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Левочкин отреагировал на намерение Рады исключить его из комитета нацбезопасности и обороны

"Украинская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 14:07
Левочкин отреагировал на намерение Рады исключить его из комитета нацбезопасности и обороны
ЛЬОВОЧКиН, СКРиНШОТ

Народный депутат группы "Платформа за жизнь и мир" и один из бывших лидеров ОПЗЖ Сергей Левочкин назвал "бессмысленной" инициативу парламентариев исключить его из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 

Источник: комментарий пресс-службы Сергея Лёвочкина, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Народный депутат поддерживает все решения комитета, которые без исключения направлены на усиление обороноспособности Украины, и поэтому считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной. Сергей Лёвочкин относится с уважением и благодарностью за совместную работу ко всем без исключения коллегам по комитету. 

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Согласно законодательству Украины, после избрания народным депутатом, он принял решение не быть носителем государственной тайны, и не оформлять соответствующий допуск. Именно поэтому Сергей Левочкин не участвует в рассмотрении комитетом вопросов, связанных с государственной тайной, или таких, которые носят закрытый характер". 

Детали: Ранее в интервью "Украинской правде" "слуга народа" и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезеки, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что вместе с коллегами рассматривает возможность исключить Левочкина из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 

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Сергей Левочкин - один из бывших лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь". 

Еще до начала полномасштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.

После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу. 

После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте, Левочкин присоединился к новосозданной депутатской группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко.

В 9-м созыве Верховной Рады Левочкин был и остается членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 

Темы: Верховная РадаЛевочкин
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