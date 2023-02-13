Захист неба та танкова коаліція: Резніков розповів про головні теми "Рамштайну-9"

Міністр оборони Олексій Резніков вирушив на 9 зустріч контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий".

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Деталі: За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:

захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи,

розбудова "танкової коаліції",

формування запасу міцності по боєприпасам,

тренінгові програми для наших воїнів,

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов з партнерами. "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - сказав міністр.

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