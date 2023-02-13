Захист неба та танкова коаліція: Резніков розповів про головні теми "Рамштайну-9"
Понеділок, 13 лютого 2023, 09:54
Міністр оборони Олексій Резніков вирушив на 9 зустріч контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова Резнікова: "Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий".
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Деталі: За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:
- захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи,
- розбудова "танкової коаліції",
- формування запасу міцності по боєприпасам,
- тренінгові програми для наших воїнів,
- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".
Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов з партнерами. "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - сказав міністр.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- 20 січня проходила восьма за рахунком зустріч контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні контактної групи з оборони України брали очільники оборонних відомств 50 країн.