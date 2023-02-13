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Захист неба та танкова коаліція: Резніков розповів про головні теми "Рамштайну-9"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 лютого 2023, 10:54
Олексій Резніков, фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков вирушив на 9 зустріч контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий".

Деталі: За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:

  • захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи,
  • розбудова "танкової коаліції",
  • формування запасу міцності по боєприпасам,
  • тренінгові програми для наших воїнів,
  • стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов з партнерами. "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - сказав міністр.

Що було раніше

  • 20 січня проходила восьма за рахунком зустріч контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні контактної групи з оборони України брали очільники оборонних відомств 50 країн.

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Теми: РезніковвійнаРамштайн
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