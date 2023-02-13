Защита неба и танковая коалиция: Резников рассказал о главных темах "Рамштайна-9"

Министр обороны Алексей Резников отправился на 9 встречу контактной группы по вопросам обороны Украины формата "Рамштайн".

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Имею честь девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами ближайшие дни. Темп чрезвычайно высокий".

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Детали: По словам министра, главными вопросами повестки дня будут следующие:

- защита украинского неба, в том числе - через привлечение авиационной платформы,

- развитие "танковой коалиции",

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- формирование запаса прочности по боеприпасам,

- тренинговые программы для наших воинов,

- стабильность поддержки - логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Глава оборонного ведомства также сообщил, что накануне имел ряд разговоров с партнерами. "Их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", - сказал министр.

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