Защита неба и танковая коалиция: Резников рассказал о главных темах "Рамштайна-9"
Министр обороны Алексей Резников отправился на 9 встречу контактной группы по вопросам обороны Украины формата "Рамштайн".
Источник: Резников в Facebook
Прямая речь Резникова: "Имею честь девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами ближайшие дни. Темп чрезвычайно высокий".
Детали: По словам министра, главными вопросами повестки дня будут следующие:
- защита украинского неба, в том числе - через привлечение авиационной платформы,
- развитие "танковой коалиции",
- формирование запаса прочности по боеприпасам,
- тренинговые программы для наших воинов,
- стабильность поддержки - логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
Глава оборонного ведомства также сообщил, что накануне имел ряд разговоров с партнерами. "Их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", - сказал министр.
Что предшествовало:
- 20 января проходила восьмая по счету встречак онтактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании контактной группы по обороне Украины приняли руководители оборонных ведомств 50 стран.