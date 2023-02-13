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"Байрактари" і цивільні дрони: стало відомо, як ЗСУ корегували вогонь по Зміїному

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 13:21
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При спецоперації зі звільнення Зміїного в червні 2022 року ЗСУ мала великі проблеми із корегуванням вогню артилерії по острову, тому мусили залучити одночасно ударні безпілотники "Байрактар" і кілька цивільних дронів із берега.

Джерело: публікація-реконструкція "Української правди"

Деталі: Перші постріли САУ "Богдана" і "Цезар" поставили перед учасниками операції наступну неочікувану задачу: корегувальники не бачать, куди падають снаряди.

З'ясувалось, що снаряди у "Цезаря" вибухають не в момент удару об поверхню, а за 8 метрів над нею. Це дає можливість досягнути максимального розльоту уламків і відповідно більшої площі ураження. Але коли такий снаряд вибухає над водою, то місця розриву майже не видно.

Особливо якщо врахувати другу проблему – відстань. Острів розташований майже за 40 кілометрів від берега. А підлетіти до нього на комфортну для спостереження відстань було неможливо.

Matrix і Mavic, через які за островом спостерігали з берега, не могли далеко висунутись в море, бо російська РЕБ щільно глушила сигнал. А "Байрактар" не міг дати ідеальну картинку, бо його не можна було підпускати ближче 28-30 кілометрів, інакше він залітав у зону ураження російського ППО.

Тому корегування відбувалось з двох різних місць: на березі команда орієнтувалась на дані своїх дронів, а в штабі ОК "Південь" генерали дивились картинку з "Байрактара" і корегували удари.

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Однак до початку операції не вдалося провести нормального злагодження між корегувальниками на березі і в штабі, тому спершу виникали "нюанси".

"Ми бачимо, що вони неправі, але там сидять генерали і командують, що "плюс 400 метрів", а я ж точно бачу, що не треба. Ми вистрілили – нічого нема, явно переліт. Коротше, в якийсь момент я кажу: "Давайте я під свою відповідальність спробую бити так, як ми бачимо. І ми як почали лупити!" –пригадує адвокат Євген Грушовець, який тими днями служив корегувальником "Богдани".

Водночас після перших днів роботи "Богдана" пристрілялась, впевнено "присіла" на землю, і в якийсь момент команда зрозуміла, що може корегувати влучання на плюс-мінус 20 метрів по острову, який лежить за 40 кілометрів від них.

"Особливо легко стало, коли ми розбили РЛС і їхнє ППО. Воно так гарно і довго вибухало! А потім ми зрозуміли, що уже нічого не глушить сигнал дронів", – розповідає корегувальник "Богдани".

З самого початку операції команда в плавнях далеко розвела позиції різних артустановок, щоб не наражати їх всі одразу на небезпеку від одного прильоту. Крім того працювали САУ тільки по черзі.

Всі залишки від снарядів і пострілів одразу збирали і ховали, щоб не видавати місце базування.

І так – більше тижня, з 21 по 30 червня. Коли на острові розбили ППО, до знищення російських сил знову підключили українську модифікацію "Града" РСЗВ "Верба".

В день "жесту доброї волі", 30 червня, зранку працювала тільки "Богдана". Фактично кожен постріл влучав у Зміїний, що робило перебування там російського гарнізону просто безглуздим.

Детальніше про події підготовки спецоперації зі звільнення острова Зміїний читайте у матеріалі Перша битва "Богдани". Як українська САУ примусила росіян до "жесту доброї волі" на Зміїному

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Теми: Зміїнийвійна
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