"Байрактары" и гражданские дроны: стало известно, как ВСУ корректировали огонь по Змеиному

При спецоперации по освобождению Змеиного в июне 2022 года ВСУ имели большие проблемы с корректировкой огня артиллерии по острову, поэтому пришлось привлечь одновременно ударные беспилотники "Байрактар" и несколько гражданских дронов с берега.

Источник: публикация-реконструкция "Украинской правды"

Детали: Первые выстрелы САУ "Богдана" и "Цезарь" поставили перед участниками операции следующую неожиданную задачу: корректировщики не видят, куда падают снаряды.

Выяснилось, что снаряды у "Цезаря" взрываются не в момент удара о поверхность, а в 8 метрах над ней. Это дает возможность достичь максимального разлета обломков и соответственно большей площади поражения. Но когда такой снаряд взрывается над водой, то места разрыва почти не видно.

Особенно если учесть вторую проблему - расстояние. Остров расположен почти в 40 километрах от берега. А подлететь к нему на комфортное для наблюдения расстояние было невозможно.

Matrix и Mavic, через которые за островом наблюдали с берега, не могли далеко выдвинуться в море, потому что российская РЭБ плотно глушила сигнал. А "Байрактар" не мог дать идеальную картинку, потому что его нельзя было подпускать ближе 28-30 километров, иначе он залетал в зону поражения российского ПВО.

Поэтому корректировка происходила из двух разных мест: на берегу команда ориентировалась на данные своих дронов, а в штабе ОК "Юг" генералы смотрели картинку с "Байрактара" и корректировали удары.

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Однако до начала операции не удалось провести нормального слаживания между корректировщиками на берегу и в штабе, поэтому сначала возникали "нюансы".

"Мы видим, что они неправы, но там сидят генералы и командуют, что "плюс 400 метров", а я точно вижу, что не надо. Мы выстрелили - ничего нет, явно перелет. Короче, в какой-то момент я говорю: "Давайте я под свою ответственность попробую бить так, как мы видим. И мы как начали лупить!" - вспоминает адвокат Евгений Грушовец, который в те дни служил корректировщиком "Богданы".

В то же время после первых дней работы "Богдана" пристрелялась, уверенно "присела" на землю, и в какой-то момент команда поняла, что может корректировать попадания на плюс-минус 20 метров по острову, который лежит в 40 километрах от них.

"Особенно легко стало, когда мы разбили РЛС и их ПВО. Оно так красиво и долго взрывалось! А потом мы поняли, что уже ничего не глушит сигнал дронов", - рассказывает корректировщик "Богданы".

С самого начала операции команда в плавнях далеко развела позиции различных артустановок, чтобы не подвергать их все сразу опасности от одного прилета. Кроме того работали САУ только по очереди.

Все остатки от снарядов и выстрелов сразу собирали и прятали, чтобы не выдавать место базирования.

И так - больше недели, с 21 по 30 июня. Когда на острове разбили ПВО, к уничтожению российских сил снова подключили украинскую модификацию "Града" РСЗО "Верба".

В день "жеста доброй воли", 30 июня, утром работала только "Богдана". Фактически каждый выстрел попадал в Змеиный, что делало пребывание там российского гарнизона просто бессмысленным.

Подробнее о событиях подготовки спецоперации по освобождению острова Змеиный читайте в материале Первая битва "Богданы". Как украинская САУ принудила россиян к "жесту доброй воли" на Змеином