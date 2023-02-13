Прокуратура вимагає відсторонити Павелка – УАФ

Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади на два місяці президента УАФ Андрія Павелка.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Сьогодні (13 лютого - ред.) прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення на два місяці Президента та Генерального секретаря УАФ з посад".

Деталі: В УАФ, яку очолює Павелка, клопотання називають "необґрунтованим" та "прямим втручанням в діяльність Громадської спілки".

Там заявили, що уже поінформували про це ФІФА та УЄФА.

Раніше в УАФ надсилали в ФІФА та УЄФА лист, де скаржилися на ризики "втручання держави і правоохоронних органів" в свою діяльність.

Дослівно УАФ: "Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а в подальшому і до її виключення з ФІФА та УЄФА".

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Деталі: В УАФ також пригрозили, що будуть оскаржувати всі "протиправні рішення" в українських і міжнародних судах, зокрема ЄСПЛ, куди вже направили позови від керівництва.

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