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Прокуратура вимагає відсторонити Павелка – УАФ

Альона Мазуренко Понеділок, 13 лютого 2023, 13:51
АНДРІЙ ПАВЕЛКО. ФОТО З FACEBOOK

Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади на два місяці президента УАФ Андрія Павелка.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Сьогодні (13 лютого - ред.) прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення на два місяці Президента та Генерального секретаря УАФ з посад".

Деталі: В УАФ, яку очолює Павелка, клопотання називають "необґрунтованим" та "прямим втручанням в діяльність Громадської спілки".

Там заявили, що уже поінформували про це ФІФА та УЄФА.

Раніше в УАФ надсилали в ФІФА та УЄФА лист, де скаржилися на ризики "втручання держави і правоохоронних органів" в свою діяльність.

Дослівно УАФ: "Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а в подальшому і до її виключення з ФІФА та УЄФА".

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Деталі: В УАФ також пригрозили, що будуть оскаржувати всі "протиправні рішення" в українських і міжнародних судах, зокрема ЄСПЛ, куди вже направили позови від керівництва.

Нагадаємо: 

  • 29 листопада Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.
  • Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.
  • У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.
  • У 2018 р. НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.

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Теми: футболкорупціягроші
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