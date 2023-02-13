Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура требует отстранить Павелко – УАФ

Алена МазуренкоПонедельник, 13 февраля 2023, 13:51
АНДРЕЙ ПАВЕЛКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности на два месяца президента УАФ Андрея Павелко.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Сегодня (13 февраля - ред.) прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей".

Детали: В УАФ, которую возглавляет Павелко, ходатайство называют "необоснованным" и "прямым вмешательством в деятельность Общественного союза".

Там заявили, что уже проинформировали об этом ФИФА и УЕФА.

Ранее в УАФ присылали в ФИФА и УЕФА письмо, где жаловались на риски "вмешательства государства и правоохранительных органов" в свою деятельность.

Дословно УАФ: "Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к ее исключению из ФИФА и УЕФА".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В УАФ также пригрозили, что будут оспаривать все "противоправные решения" в украинских и международных судах, в частности ЕСПЧ, куда уже направили иски от руководства.

Напомним:

  • 29 ноября Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
  • В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
  • В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
  • В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.

Читайте УП В Google News

Темы: футболкоррупцияденьги
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Берлускони после скандальных заявлений о Зеленском сказал, что всегда поддерживал Украину

К переговорам Киева и Кремля привлекли новых людей, но о мире речь не идет – росСМИ

В России и Крыму созданы лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей – расследование

Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на "Рамштайн" перед ее наступлением

США думают передать Украине контрабандное иранское оружие, изъятое у йеменских боевиков – СМИ

Все новости...
футбол
Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
Вингер киевского "Динамо" перешел в испанскую "Жирону"
Последние новости
11:36
РФ идеологически перевоспитывает тысячи украинских детей в лагерях – Йельский университет
11:26
На Харьковщине село Ватутино просят переименовать в Залужное
11:15
Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen - министр обороны
11:10
Растрата более 200 миллионов в "Укргазбанке": НАБУ объявило еще 10 подозрений
11:08
Министр обороны Британии: В Украине задействованы 97% всей российской армии
11:07
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
11:00
Оккупанты грозятся снова захватить Харьковскую область
10:58
Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года
10:57
Лидер немецкой оппозиции не исключил поставки истребителей Украине
10:55
СБУ не дала российским олигархам Шелкову и Чемезову избежать национализации своих активов
Все новости...