Прокуратура требует отстранить Павелко – УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности на два месяца президента УАФ Андрея Павелко.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Сегодня (13 февраля - ред.) прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей".

Детали: В УАФ, которую возглавляет Павелко, ходатайство называют "необоснованным" и "прямым вмешательством в деятельность Общественного союза".

Там заявили, что уже проинформировали об этом ФИФА и УЕФА.

Ранее в УАФ присылали в ФИФА и УЕФА письмо, где жаловались на риски "вмешательства государства и правоохранительных органов" в свою деятельность.

Дословно УАФ: "Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к ее исключению из ФИФА и УЕФА".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В УАФ также пригрозили, что будут оспаривать все "противоправные решения" в украинских и международных судах, в частности ЕСПЧ, куда уже направили иски от руководства.

Напомним: