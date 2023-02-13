Прокуратура требует отстранить Павелко – УАФ
Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности на два месяца президента УАФ Андрея Павелко.
Источник: Украинская ассоциация футбола
Дословно: "Сегодня (13 февраля - ред.) прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей".
Детали: В УАФ, которую возглавляет Павелко, ходатайство называют "необоснованным" и "прямым вмешательством в деятельность Общественного союза".
Там заявили, что уже проинформировали об этом ФИФА и УЕФА.
Ранее в УАФ присылали в ФИФА и УЕФА письмо, где жаловались на риски "вмешательства государства и правоохранительных органов" в свою деятельность.
Дословно УАФ: "Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к ее исключению из ФИФА и УЕФА".
Детали: В УАФ также пригрозили, что будут оспаривать все "противоправные решения" в украинских и международных судах, в частности ЕСПЧ, куда уже направили иски от руководства.
Напомним:
- 29 ноября Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
- В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
- В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
- В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.