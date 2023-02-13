Після деокупації Криму Україні знадобиться 50 тисяч нових кадрів

Після деокупації півострова Автономної республіки Крим Україні для забезпечення керованості ситуації знадобиться близько 50 тисяч різного роду працівників.

Джерело: брифінг постійної представниці президента України в АР Крим Таміли Ташевої

Деталі: Ташева розповіла, що триває реальна підготовка до дій, які слід буде проводити після деокупації півострова.

Пряма мова: "Наприклад, для забезпечення керованості ситуації на звільненій території ми маємо створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації мають працювати безпосередньо на місці.

Будь-який орган управління – це люди, які працюють в його штаті і діють відповідно до закону та реалізовують визначені завдання. Однак цілком логічно, що ми не зможемо набрати штат таких адміністрацій з місцевих мешканців, які вже майже 9 років проживали в окупації… Питання в рівні готовності і знанні чинного законодавства, рівні володіння державною мовою тощо".

"У межах експертної роботи ми звернулися до різних державних органів із запитом щодо кадрових резервів. За даними МВС, для забезпечення виконання завдань, наприклад, Держприкордонслужби необхідно додатково близько 5000 працівників, Нацполіції – близько 7200, ДСНС – близько 3000, Нацгвардії – 12,5 тисячі, Державній міграційні службі – понад 300, органам прокуратури – близько 550, Держбюро розслідувань – 300 працівників".

"Цифри свідчать про необхідність додаткового залучення близько 50 тисяч осіб, значну частину яких треба набрати саме на підконтрольній українському уряду території".

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