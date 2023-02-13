После деоккупации Крыма Украине понадобится 50 тысяч новых кадров

После деоккупации полуострова Автономной республики Крым Украине для обеспечения управляемости ситуации понадобится около 50 тысяч разного рода работников.

Источник: брифинг постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой

Детали: Ташева рассказала, что идет реальная подготовка к действиям, которые следует будет проводить после деоккупации полуострова.

Прямая речь: "Например, для обеспечения управляемости ситуации на освобожденной территории мы должны создать как минимум местные военные или военно-гражданские администрации. Такие администрации должны работать непосредственно на месте.

Любой орган управления - это люди, которые работают в его штате и действуют в соответствии с законом и реализуют определенные задачи. Однако вполне логично, что мы не сможем набрать штат таких администраций из местных жителей, которые уже почти 9 лет проживали в оккупации... Вопрос в уровне готовности и знании действующего законодательства, уровне владения государственным языком и т.д.".

"В рамках экспертной работы мы обратились в различные государственные органы с запросом о кадровых резервах. По данным МВД, для обеспечения выполнения задач, например, Госпогранслужбы необходимо дополнительно около 5000 работников, Нацполиции - около 7200, ГСЧС - около 3000, Нацгвардии - 12,5 тысячи, Государственной миграционной службе - более 300, органам прокуратуры - около 550, Госбюро расследований - 300 работников".

"Цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тысяч человек, значительную часть которых надо набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории".

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