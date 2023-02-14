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Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 лютого 2023, 08:39
Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ
Володимир Путін, ілюстративне фото Getty Images

Для президента країни-агресора Володимира Путіна в Росії побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій, раніше стало відомо, що Путін почав їздити по країні на власному бронепоїзді.

Джерело: видання "Проект"

Дослівно: "До всіх основних резиденцій Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч збудували секретні станції, з'ясував "Проект". Це підтверджує повідомлення центру "Досьє" про те, що глава держави останнім часом став частіше користуватися поїздом, а не літаком".

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Деталі: Видання з'ясувало, принаймні, три локації, які можуть бути пов'язані з засекреченим залізничним сполученням Путіна.

Зокрема на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч із селом Довгі Бороди - це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили виданню, що станцію і спеціальну залізничну гілку до неї побудовано тільки для глави держави.

Крім того, згідно з супутниковими знімками, станція в Ново-Огарьово з'явилася 2015 року - вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

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Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції "Бочаров ручей" у 2017 року з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, схована від колій, якими ходять електрички, високим парканом.

Спецпоїзд президента не раз потрапляв в об'єктив трейнспоттерів і працівників залізниці. Наприклад, у листопаді 2018 року або у квітні 2020 року.

За словами колишнього машиніста, з яким поговорив "Проєкт", бронепоїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де розташований закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал, і зараз функціонує - високий паркан, що оточує його, додатково укріплений колючим дротом. У 2017 році прямо до перону віп-вокзалу на Каланчівці поклали нову автодорогу для кортежу. Спецпоїзд президента належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Що було раніше:

  • 13 лютого "Центр "Досьє" повідомив, що  Володимир Путін все частіше користується для далеких переїздів до свої резиденцій бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року.
  • У грудні 2022 року повідомлялось, що  Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.

Теми: ПутінРосія
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