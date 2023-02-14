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Не только бронепоезд: в России для Путина построили секретную железную дорогу - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 14 февраля 2023, 09:39
Владимир Путин, иллюстративное фото Getty Images

Для президента страны-агрессора Владимира Путина в России построили секретную железную дорогу и сеть станций к его резиденциям, ранее стало известно, что Путин начал ездить по стране на собственном бронепоезде.

Источник: издание "Проект"

Дословно: "Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции, выяснил "Проект". Это подтверждает сообщение центра "Досье" о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом".

Детали: Издание выяснило, по крайней мере, три локации, которые могут быть связаны с засекреченным железнодорожным сообщением Путина.

В частности на территории Валдайского национального парка под охраной находится железнодорожная станция с вертолетной площадкой рядом с селом Длинные Бороды - это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей сообщили изданию, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства.

Кроме того, согласно спутниковым снимкам, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году - она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Для остановки поезда возле сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

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Спецпоезд президента не раз попадал в объектив трейнспоттеров и работников железной дороги. Например, в ноябре 2018 года или в апреле 2020 года.

По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где расположен закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал, и сейчас функционирует - высокий забор, окружающий его, дополнительно укреплен колючей проволокой. В 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке проложили новую автодорогу для кортежа. Спецпоезд президента принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

Что предшествовало:

  • 13 февраля "Центр "Досье" сообщил, что Владимир Путин все чаще пользуется для дальних переездов в свои резиденции бронепоездом, на который он пересел еще весной 2021 года.
  • В декабре 2022 года сообщалось, что Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных хранилищ в России.

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Темы: ПутинРосcия
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