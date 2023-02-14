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Нацгвардійці вразили "Перуном" російський Су-24 під Бахмутом

Валентина РоманенкоВівторок, 14 лютого 2023, 09:52
ілюстрація НГУ

У битві за Бахмут нацгвардійці збили ще один літак Су-24.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії

Деталі: 13 лютого під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила бомбардувальник однією ракетою.

О 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці "відпрацювали" ворожий літак Су-24, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах.

В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" ворожий літак було знешкоджено.

"Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Бомбардувальник загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома", - зазначив командир дивізіону Партизан.

Повідомляється, що російську "сушку" знешкодив гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

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Зазначається, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади "Спартан" було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмута. Проте, зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 14 лютого 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 298 літаків.

* Першочергово нацгвардійці повідомляли про збитий штурмовик Су-25, пізніше змінили модель літака у повідомленні.

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Теми: війнаБахмутНацгвардія
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