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Нацгвардейцы поразили "Перуном" российский Су-24 под Бахмутом

Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 08:52
Нацгвардейцы поразили Перуном российский Су-24 под Бахмутом
иллюстрация НГУ

В битве за Бахмут нацгвардейцы сбили еще один самолет Су-24.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии

Детали: 13 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила бомбардировщик одной ракетой.

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В 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы "отработали" вражеский самолет Су-24, который наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В результате боевой работы расчета из ПЗРК "Перун" вражеский самолет был обезврежен.

"Ребята поразили цель с первого выстрела. Бомбардировщик загорелся и дальше начал снижаться за линией пересечения, судьба пилотов неизвестна", - отметил командир дивизиона Партизан.

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Сообщается, что российскую "сушку" обезвредил гвардеец срочной службы старший солдат Максим Балута, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет на Харьковщине.

Отмечается, что за неполный месяц подразделением ПЗРК бригады "Спартан" было сбито пять воздушных целей в районе Бахмута. Однако, неся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля 2022 по 14 февраля 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 298 самолетов.

* Первоначально нацгвардейцы сообщали о сбитом штурмовике Су-25, позже изменили модель самолета в сообщении.

Темы: войнаБахмутНацгвардия
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