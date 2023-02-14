"Бити окупанта – найкраща робота": прикордонники показали ближній бій під Бахмутом

Ворог, не шкодуючи особового складу, кидає групу за групою штурмувати українські позиції під Бахмутом, Сили оборони продовжують нищити загарбників.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "На підступах до міста-фортеці Сили оборони України, серед яких й прикордонники, ведуть бій за кожну вулицю, за кожен будинок. Один з таких боїв зафільмували бійці Держприкордонслужби".

Деталі: Зазначається, що ворожі штурмовики намагалися зайняти опорний пункт бійців ДПСУ.

Прикордонники відповіли вогнем з автоматів, кулеметів, гранатометів. Противник відступив з втратами - 4 осіб вбитими й 5 пораненими.

На оприлюдненому відео чути, як прикордонники називають свою роботу найкращою у світі.

ВІДЕО ДНЯ

Як уточнили УП в пресслужбі ДПСУ, саме цю атаку ворога було відбито днями.