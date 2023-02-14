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"Бить оккупанта - лучшая работа": пограничники показали ближний бой под Бахмутом

Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 17:38
фото ГПСУ

Враг, не жалея личного состава, бросает группу за группой штурмовать украинские позиции под Бахмутом, Силы обороны продолжают уничтожать захватчиков.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "На подступах к городу-крепости Силы обороны Украины, среди которых и пограничники, ведут бой за каждую улицу, за каждый дом. Один из таких боев сняли бойцы Госпогранслужбы".

Детали: Отмечается, что вражеские штурмовики пытались занять опорный пункт бойцов ГПСУ.

Пограничники ответили огнем из автоматов, пулеметов, гранатометов. Противник отступил с потерями - 4 человека убитыми и 5 ранеными.

На обнародованном видео слышно, как пограничники называют свою работу лучшей в мире.

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Как уточнили УП в пресс-службе ГПСУ, именно эта атака врага была отражена на днях.

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Темы: БахмутДонецкая область
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