Із Бахмута виходити ніхто не збирається, десантуру росіян добре "покусали" – лейтенант Назаренко

Українські бійці не збираються здавати російським загарбникам Бахмут у Донецькій області, у місті організована багатоешелонована оборона.

Джерело: заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі програми Свобода Live, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я хотів би запевнити вас, що виходити з міста ніхто не збирається.

Місто обороняють на кожній вулиці. Кожна вулиця, кожна будівля – це є фортеця. Дуже гарні укріплення по всьому місту. Я не хочу розкривати, де вони, як вони облаштовані, але, повірте: багатоешелонована оборона.

І якщо ворог десь на околицях міста веде зараз активні, дуже динамічні, дуже напружені бої, – а це є приватний сектор і декілька багатоповерхівок теж на півдні, на сході від міста, – але загалом в "серце" міста ворог не пройшов. Він пробує просочуватися, але його там немає. Власне, "серце" міста, центр міста, західні околиці зокрема під надійним контролем. Українські сили є господарями цього міста.

Поки говорити про те, що там йдуть повноцінні вуличні бої, як нам довелося вести в Сєверодонецьку або в Рубіжному, – такого немає. Адже є доволі надійна оборона в самому місті".

Деталі: Назаренко переконаний, що "ворожі сили рано чи пізно закінчаться", і ворог уже "змушений вводити все нові і нові з’єднання після того, як попередні частини були розбиті".

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За словами заступника командира батальйону "Свобода", на початку січня були заяви, що майже повністю розбита ПВК "Вагнер", росіяни "ввели десантуру" – а українці її "добре покусали, пошматували".

Пряма мова: "Зараз вони відвели десантуру на деяких напрямках, веліли просто тримати лінію оборони. І ми знаємо, що от останній тиждень лінія фронту була стабілізована.

Але зараз ворог дійсно попер, почав видавлювати північний фланг, північні околиці, власне, у напрямку Красної Гори. Але там доволі великі втрати несе ворог. І зовсім скоро буде та ситуація, коли у ворога вичерпаються можливості підтягувати все нові і нові сили.

(…) Це більше моє сподівання, ніж такий от прогноз. Я не хочу бути тим, хто казав що війна за 2-3 тижні закінчиться, але, як мені здається, відчувається, що для них це все складніше і складніше". ​

Деталі: За словами Назаренка, на тому напрямку, де зараз знаходиться 24-та бригада, батальйон "Свободи", відчувається, що росіянам "поступово все складніше і складніше шукати нові резерви": з 1 січня вони "підтягують ті частини, які хотіли б використати для цього весняного повномасштабного наступу".

На його думку, "зараз вони зрозуміли, що вони не здатні вести цей весняний наступ".

"Подивимося, якими будуть закінчення зими і початок весни. Але я сподіваюся, що все обмежиться тим фронтом, на якому зараз ворог веде активні бойові дії і несе величезні втрати", – сказав Назаренко.

За його словами, ворог змушений рахуватися з цими втратами, які він несе як у тилах, так і у прифронтовій зоні, так і на передньому краї, де окупанти діють малими групами.

Росіянам "усе складніше і складніше шукати нові боєздатні з’єднання", хоча ситуація справді дуже напружена й важка, додав Назаренко.

Цьому передувало: 3 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що "здавати Бахмут ніхто не буде – будемо боротися, скільки зможемо".