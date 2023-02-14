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Из Бахмута выходить никто не собирается, десантуру россиян хорошо "покусали" – лейтенант Назаренко

Елена РощинаВторник, 14 февраля 2023, 19:44
Украинские бойцы в Бахмуте, фото Getty Images

Украинские бойцы не собираются сдавать российским захватчикам Бахмут в Донецкой области, в городе организована многоэшелонированная оборона.

Источник: заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире программы Свобода Live, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я хотел бы заверить вас, что выходить из города никто не собирается.

Город обороняют на каждой улице. Каждая улица, каждое здание – это крепость. Очень хорошие укрепления по всему городу. Я не хочу раскрывать, где они, как они обустроены, но, поверьте, многоэшелонированная оборона.

И если враг где-то на окраинах города ведет сейчас активные, очень динамичные, очень напряженные бои, – а это частный сектор и несколько многоэтажек тоже на юге, на востоке от города, – но в целом в "сердце" города враг не прошел. Он пробует просачиваться, но его там нет. Собственно, "сердце" города, центр города, западные окраины в том числе под надежным контролем. Украинские силы – хозяева этого города.

Пока говорить о том, что там идут полноценные уличные бои, как нам пришлось вести в Северодонецке или в Рубежном, – такого нет. Ведь есть довольно надежная оборона в самом городе".

Детали: Назаренко убежден, что "вражеские силы рано или поздно закончатся", и враг уже "вынужден вводить все новые и новые соединения после того, как предыдущие части были разбиты".

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По словам заместителя командира батальона "Свобода", в начале января были заявления, что почти полностью разбита ЧВК "Вагнер", россияне "ввели десантуру" – а украинцы ее "хорошо покусали, порвали".

Прямая речь: "Сейчас они отвели десантуру на некоторых направлениях, велели просто держать линию обороны. И мы знаем, что вот последнюю неделю линия фронта была стабилизирована.

Но сейчас враг действительно попер, начал выдавливать северный фланг, северные окраины, собственно, в направлении Красной Горы. Но там довольно большие потери несет враг. И совсем скоро будет та ситуация, когда у врага иссякнут возможности подтягивать все новые и новые силы.

(...) Это больше мое ожидание, чем такой вот прогноз. Я не хочу быть тем, кто говорил, что война через 2-3 недели закончится, но, как мне кажется, чувствуется, что для них это все сложнее и сложнее".

Детали: По словам Назаренко, на том направлении, где сейчас находится 24-я бригада, батальон "Свободы", чувствуется, что россиянам "постепенно все сложнее и сложнее искать новые резервы": с 1 января они "подтягивают те части, которые хотели бы использовать для этого весеннего полномасштабного наступления".

По его мнению, "сейчас они поняли, что они не способны вести это весеннее наступление".

"Посмотрим, какими будут окончание зимы и начало весны. Но я надеюсь, что все ограничится тем фронтом, на котором сейчас враг ведет активные боевые действия и несет огромные потери", – сказал Назаренко.

По его словам, враг вынужден считаться с теми потерями, которые он несет как в тылах, так и в прифронтовой зоне, так и на переднем крае, где оккупанты действуют малыми группами.

Россиянам "все сложнее и сложнее искать новые боеспособные соединения", хотя ситуация действительно очень напряженная и тяжелая, добавил Назаренко. 

Этому предшествовало: 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "сдавать Бахмут никто не будет – будем бороться, сколько сможем".

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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