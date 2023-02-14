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Остін перелічив, яку зброю узгодили передати Україні на "Рамштайні" перед її наступом

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 20:40
Остін перелічив, яку зброю узгодили передати Україні на Рамштайні перед її наступом
Lloyd J. Austin, AFP via Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що члени Контактної групи з питань оборони України єдині та сповнені рішучості продовжувати підтримку України, і вірить в успіх українських військ під час весняного наступу.

Джерело: Ллойд Остін на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Остіна: "Ми бачимо, що РФ перекидає нові війська на поле бою. Що Україна хоче зараз зробити – встановити умови на полі бою, які продовжать бути на її користь. Ми очікуємо побачити від неї наступ навесні. 

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Тому ми з партнерами з Контактної групі посилено працюємо, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці, щоб створити необхідний ефект на полі бою".

Деталі: Глава Пентагону додав, що вірить, що Україна зможе виявити ініціативу та створити вигідні для себе умови.

"Спільними зусиллями ми чітко окреслили, що маємо намір підтримувати Україну та її незалежність стільки, скільки потрібно. Ми і далі вживатимемо рішучих заходів", – запевнив Остін.

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Він нагадав, що на початку лютого США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, вони виділили $1,75 млрд на зміцнення обороноздатності України, зазначив Остін.

Глава Пентагону наголосив, що наступного тижня минає рік від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію мирної України. Він зазначив, що Москва "обрушила на свого сусіда рік трагедії і терору", а світ захоплюється мужністю українців.

Остін запевнив, що країни-союзники і далі докладатимуть зусиль для забезпечення України всім необхідним: "Саме тому ми обговорили синхронізацію наших зусиль".

Глава Пентагону повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити: Bradley та Abrams – від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі.

Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

Пряма мова: "Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру". 

Деталі: Остін зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї".

Голова Пентагону запевнив, що члени Контактної групи єдині та сповнені рішучості продовжувати необхідну роботу для гарантування безпеки України.

Цьому передувало: Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього немає новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Теми: Рамштайнзброядопомога Українівійна
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