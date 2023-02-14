Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на "Рамштайн" перед ее наступлением

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что члены Контактной группы по вопросам обороны Украины едины и полны решимости продолжать поддержку Украины, и верит в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Источник: Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Остина: "Мы видим, что РФ перебрасывает новые войска на поле боя. Что Украина хочет сейчас сделать – установить условия на поле боя, которые продолжат быть в ее пользу. Мы ожидаем увидеть от нее наступление весной.

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Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя".

Детали: Глава Пентагона добавил, что верит, что Украина сможет проявить инициативу и создать выгодные для себя условия.

"Совместными усилиями мы четко обозначили, что намерены поддерживать Украину и ее независимость столько, сколько нужно. Мы и дальше будем принимать решительные меры", – заверил Остин.

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Он напомнил, что в начале февраля США объявили об очередной военной помощи Украине, в частности о выделении систем HIMARS и боеприпасов, противотанковых снарядов. Кроме того, они выделили $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины, отметил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что на следующей неделе исполняется год с начала полномасштабного вторжения России на территорию мирной Украины. Он отметил, что Москва "обрушила на своего соседа год трагедии и террора", а мир восхищается мужеством украинцев.

Остин заверил, что страны-союзники и дальше будут прилагать усилия для обеспечения Украины всем необходимым: "Именно поэтому мы обсудили синхронизацию наших усилий".

Глава Пентагона сообщил, что члены Контактной группы приняли решение выделить: Bradley и Abrams – от США, танки Challenger – от Великобритании, а также модернизированные танки – от США, Нидерландов и Чешской Республики и танки Т-72 – от Польши.

Также помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии по танкам Leopard.

Прямая речь: "Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией для производства боеприпасов 155 калибра".

Детали: Остин отметил, что приоритетом для него и его коллег является обеспечение того, чтобы западные поставки оружия Украине использовались по назначению и чтобы были "меры по предотвращению распространения оружия".

Глава Пентагона заверил, что члены Контактной группы едины и полны решимости продолжать необходимую работу для обеспечения безопасности Украины.

Этому предшествовало: Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет новостей по поставкам Украине боевых самолетов.