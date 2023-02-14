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Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на "Рамштайн" перед ее наступлением

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 20:40
Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на Рамштайн перед ее наступлением
Lloyd J. Austin, AFP via Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что члены Контактной группы по вопросам обороны Украины едины и полны решимости продолжать поддержку Украины, и верит в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Источник: Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Остина: "Мы видим, что РФ перебрасывает новые войска на поле боя. Что Украина хочет сейчас сделать – установить условия на поле боя, которые продолжат быть в ее пользу. Мы ожидаем увидеть от нее наступление весной. 

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Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя".

Детали: Глава Пентагона добавил, что верит, что Украина сможет проявить инициативу и создать выгодные для себя условия.

"Совместными усилиями мы четко обозначили, что намерены поддерживать Украину и ее независимость столько, сколько нужно. Мы и дальше будем принимать решительные меры", – заверил Остин.

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Он напомнил, что в начале февраля США объявили об очередной военной помощи Украине, в частности о выделении систем HIMARS и боеприпасов, противотанковых снарядов. Кроме того, они выделили $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины, отметил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что на следующей неделе исполняется год с начала полномасштабного вторжения России на территорию мирной Украины. Он отметил, что Москва "обрушила на своего соседа год трагедии и террора", а мир восхищается мужеством украинцев.

Остин заверил, что страны-союзники и дальше будут прилагать усилия для обеспечения Украины всем необходимым: "Именно поэтому мы обсудили синхронизацию наших усилий".

Глава Пентагона сообщил, что члены Контактной группы приняли решение выделить: Bradley и Abrams – от США, танки Challenger – от Великобритании, а также модернизированные танки – от США, Нидерландов и Чешской Республики и танки Т-72 – от Польши.

Также помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии по танкам Leopard.

Прямая речь: "Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией для производства боеприпасов 155 калибра". 

Детали: Остин отметил, что приоритетом для него и его коллег является обеспечение того, чтобы западные поставки оружия Украине использовались по назначению и чтобы были "меры по предотвращению распространения оружия".

Глава Пентагона заверил, что члены Контактной группы едины и полны решимости продолжать необходимую работу для обеспечения безопасности Украины.

Этому предшествовало: Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет новостей по поставкам Украине боевых самолетов.

Темы: Рамштайноружиепомощь Украиневойна
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