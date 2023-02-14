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Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде почетное наименование

Александр ШумилинВторник, 14 февраля 2023, 21:44

Президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Эдельвейс".

Источник: указ президента

Дословно: "Присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать ее - 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".

Предыстория:

  • В январе 10-я отдельная горно-штурмовая бригада сообщала, что на Бахмутском направлении украинские воины десятками уничтожают бойцов российской ЧВК "Вагнер", которые не считаются с потерями и не забирают погибших.
  • 10-я отдельная горно-штурмовая бригада - военное соединение в составе Сухопутных войск ВСУ.
  • Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей (эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики) на щитке с номером бригады римской цифрой "Х" в нижней части.

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Темы: Зеленскийвойна
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